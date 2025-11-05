Demanen suspendre un acte del nou disc de Rosalía al MNAC de Barcelona
L'advocat de Vilanova de Sixena diu que les vibracions podrien ocasionar despreniments a les pintures i avisa d'accions penals si no es prohibeix
L'advocat de Vilanova de Sixena, Jorge Español, ha demanat prohibir un acte de presentació del nou disc de la cantant Rosalia, 'Lux', que s'havia programat aquest dimecres al MNAC. El lletrat ha presentat un escrit al jutjat d'Osca per demanar la prohibició d'aquest acte, que no és un concert, perquè s'havia de fer a la sala Oval, molt propera a les pintures murals del monestir que reclama Aragó. Ho argumenta pel fet que la mateixa conservadora del MNAC havia alertat que qualsevol vibració podria ocasionar despreniments a les pintures murals. "No sé quants watts de música hi haurà allà, però és molt perillós perquè tot vibrarà", ha dit Español, que també ha assegurat que impulsaran accions penals contra el museu si no es prohibeix.
Jorge Español creu que no és una bona idea fer aquesta presentació del nou disc de la Rosalia a l'interior del MNAC. Considera que "és una gran cantant" i assegura que l'admira molt, però ha dit que seria millor fer-lo a fora de les instal·lacions per evitar riscos a les pintures murals de Sixena i fins i tot a altres com les de Taüll.
Español diu que ho ha revisat i no recorda que s'hagi fet mai un acte d'aquestes característiques al MNAC. Considera que és un risc perquè al museu hi ha peces que són molt valuoses i la gent podria entrar a les sales "robar objectes i atemptar contra les pintures murals". De moment, encara no han rebut cap comunicació sobre si es farà o no l'acte però Español assegura que si s'acaba fent emprendran accions penals contra el MNAC perquè "la responsabilitat és seva".