TEMPORADA
Creix un 29% el públic d’actes culturals a Lleida
Programació organitzada per la Paeria els últims dos anys
El públic participant durant aquests dos últims anys en les activitats culturals organitzades per la Paeria de Lleida ha augmentat un 29%. Així ho va destacar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, en la presentació de l’actual temporada de tardor-hivern dels diversos equipaments culturals públics de la ciutat, en un acte al Morera amb assistència especial de representants de les empreses mecenes de la nova Fundació de les Arts.
Larrosa va detallar que, en aquests dos anys de mandat, “s’han doblat les propostes culturals, de 520 a 945, i hem arribat als 409.000 consumidors culturals”. En aquest sentit, va agrair el suport dels mecenes a la Fundació de les Arts, que “busca generar fons per continuar invertint en cultura perquè, per a Lleida, mai n’hi ha d’haver prou”.
En l’acte al Morera, presentat per la periodista Núria Sirvent, van participar el director de la pinacoteca, Jesús Navarro; la responsable de la Panera, Roser Sanjuan; i la regidora de Cultura, Pilar Bosch, que va destacar les més de quaranta activitats previstes –entre música, arts escèniques, audiovisuals i propostes literàries– en l’actual edició del prograna Cultura:Lleida, repassant des del festival Jazztardor fins als Premis Literaris de Lleida o l’actuació d’estrelles com Emma Suárez a la Llotja al desembre.