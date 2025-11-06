SEGRE

‘Sirat’, ‘Los domingos’, ‘Maspalomas’ i ‘Sorda’, favorites en els Forqué

Oliver Laxe.

Oliver Laxe.

Redacció

Els Premis José María Forqué, impulsats pels productors audiovisuals, van anunciar ahir les nominacions de la 31 edició amb Sirat, d’Oliver Laxe; Los domingos, d’Alauda Ruiz; Maspalomas, de José Mari Goenaga i Aitor Arregi; i Sorda, d’Eva Libertad, com a pel·lícules finalistes al millor llargmetratge de ficció.

La gala se celebrarà el 13 de desembre a Madrid. Al premi de millor actriu optaran Ángela Cervantes (La Furia), Míriam Garlo (Sorda), Nora Navas (Mi amiga Eva) i Patricia López Arnaiz (Los domingos); i al d’actor, Alberto San Juan (La cena), Álvaro Cervantes (Sorda), José Ramón Soroiz (Maspalomas) i Mario Casas (Muy lejos).

Així mateix, en sèries, les més nominades són Poquita Fe, Anatomía de un instante, Animal i Pubertad.

