CINE
‘Sirat’, ‘Los domingos’, ‘Maspalomas’ i ‘Sorda’, favorites en els Forqué
Els Premis José María Forqué, impulsats pels productors audiovisuals, van anunciar ahir les nominacions de la 31 edició amb Sirat, d’Oliver Laxe; Los domingos, d’Alauda Ruiz; Maspalomas, de José Mari Goenaga i Aitor Arregi; i Sorda, d’Eva Libertad, com a pel·lícules finalistes al millor llargmetratge de ficció.
La gala se celebrarà el 13 de desembre a Madrid. Al premi de millor actriu optaran Ángela Cervantes (La Furia), Míriam Garlo (Sorda), Nora Navas (Mi amiga Eva) i Patricia López Arnaiz (Los domingos); i al d’actor, Alberto San Juan (La cena), Álvaro Cervantes (Sorda), José Ramón Soroiz (Maspalomas) i Mario Casas (Muy lejos).
Així mateix, en sèries, les més nominades són Poquita Fe, Anatomía de un instante, Animal i Pubertad.