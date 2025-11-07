LITERATURA
Núria Cadenes guanya el Premi Proa de Novel·la
‘Qui salva una vida’ està ambientada a Organyà i la Cerdanya durant la Segona Guerra Mundial i narra la història d’alliberament de fugitius del feixisme
L’escriptora i periodista Núria Cadenes (Barcelona, 1970) va ser guardonada ahir amb el VII Premi Proa de Novel·la per la seua obra Qui salva una vida. Ambientada en escenaris com Organyà i la Cerdanya, el llibre narra la història d’una xarxa d’evasió en aquesta comarca que tenia com a eixos clau dos sacerdots, un d’ells Joan Domènech, besoncle de l’autora, l’objectiu del qual era salvar tota mena de fugitius del feixisme durant la Segona Guerra Mundial.
“El seu missatge torna avui a ressonar amb força: en un món dominat per un poder amenaçador que lluita per imposar-se contra tota humanitat, una mà que n’agafa una altra i l’ajuda pot tenir una força impensable”, explica Edicions Proa, organitzadora del certamen. En aquesta edició es van presentar un total de 26 obres i la dotació del premi és de 40.000 euros.
El jurat del premi –conformat per cinc membres, entre ells la periodista i directora de SEGRE, Anna Sàez– ha considerat que es tracta d’una novel·la “lírica, vibrant, guiada per una pulsió ètica que la identifica de la primera a l’última pàgina”. A més, ha apuntat que “és una reflexió sobre la responsabilitat individual i la força de la compassió al mig de la tragèdia”. Qui salva una vida sortirà a la venda a les llibreries dimecres vinent per un preu de 20,90 euros.
Cadenes, que fa més de 25 anys que viu al País Valencià, ha escrit una desena de llibres entre obres de no-ficció, narrativa curta i novel·les. Amb Guillem ja va rebre el Premi Lletra d’Or i el Premi València Negra. La seua última novel·la, Tiberi Cèsar, ara traduïda al castellà, va ser finalista dels premis Finestres i Llibreter. L’autora va estar fa menys d’un mes a Lleida, participant en una taula redona amb motiu del Sant Miquel de les Lletres.