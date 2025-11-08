MÚSICA
El cantant cubà Eliades Ochoa ‘escalfa’ el Jazztardor
Dia de concerts a Lleida, també amb l’Orquestra Victoria de los Ángeles
Doble cita musical d’altura ahir a Lleida, pràcticament a la mateixa hora encara que d’estils radicalment diferents, amb la figura estel·lar de l’actual edició del festival Jazztardor, el cubà Eliades Ochoa a l’Auditori, i un concert a la parròquia de Sant Joan de l’Orquestra Victoria de los Ángeles, dirigida pel lleidatà Pedro Pardo.
Així, l’Auditori Enric Granados es va transformar en una sala de jazz per rebre el cantant i guitarrista cubà, una de les estrelles del famós Buena Vista Social Club, àlbum amb què va guanyar el seu primer Grammy el 1997. Als seus 79 anys, Ochoa va protagonitzar el primer gran concert del Jazztardor a Lleida, després de la jam session de la nit de dijous al Cafè del Teatre. Va actuar acompanyat a l’escenari per un quintet de músics (piano, saxo, trompeta, baix i bateria), oferint al públic la seua inconfusible barreja de ritmes cubans i melodies tradicionals. En una trajectòria musical de més de cinquanta anys, Ochoa ha sumat col·laboracions amb artistes de la talla d’Enrique Bunbury, Luis Eduardo Aute, Jarabe de Palo, Moncho, Armando Manzanero i Pablo Milanés, entre molts altres.
El Jazztardor seguirà avui amb el lleidatà Ramon Matre (vegeu el desglossament inferior) i demà diumenge amb la cantant Luzy Wijnands a l’Ateneu de Guissona (18.00 h, 8 €) i el saxofonista Ariel Brínguez a l’Espai Orfeó de Lleida (19.00 h, 18 €).
D’altra banda, l’església de Sant Joan va acollir l’actuació de l’Orquestra Simfònica Victoria de los Ángeles, amb l’estrena de la seua formació coral amb dotze intèrprets, en el marc de les activitats commemoratives del 130 aniversari de la consagració de la parròquia.
Ramon Matre, el nom artístic sota el qual actua el pianista lleidatà de jazz i música moderna Ramon Macià Trepat, preestrenarà avui a Lleida l’àlbum fruit del seu projecte musical en solitari, Costal d’ossos. Ho farà en el marc de la col·laboració entre el festival Jazztardor i el cicle L’Art a l’Horta, que impulsa la Paeria i que en aquesta edició de tardor se celebrarà al Celler Sanui, a la partida Torres de Sanui de Lleida. El disc és una proposta estètica eclèctica, en la qual conflueixen les diverses influències musicals de l’artista que, des del denominat comú de la figura de cantautor inspirada en estrelles com Bob Dylan, Norah Jones o Ovidi Montllor, aconsegueix fusionar el folk, el jazz, el pop i la música catalana. La cita al Jazztardor serà la preestrena oficial de l’àlbum i també la primera ocasió en la qual el pianista i compositor lleidatà presenta els seus temes propis en directe.
Val a destacar que la sessió de L’Art a l’Horta (gratuïta) arrancarà a les 18.30 amb degustació de vins del celler i de productes de proximitat; i seguirà a les 19.15 amb el cabaret literari immersiu Prostíbul poètic. Matre actuarà a les 20.00 acompanyat d’un quartet de guitarra, baix, bateria i percussió.