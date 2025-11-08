SEGRE

Temporada ‘il·lusionant’ de l’OJC

Estrena del nou curs simfònic, demà a la Seu d’Urgell

Assaig ahir a Lleida de l’Orquestra Julià Carbonell, dirigida per Xavier Pagès-Corella. - ÍNGRID SEGURA

ACN

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell (OJC) estrenarà la nova temporada demà diumenge (19.00 h) a la catedral de la Seu d’Urgell, sota la batuta del seu nou director titular, Xavier Pagès-Corella. Com va avançar SEGRE dissabte passat, el curs musical 2025-2026 inclourà cinc grans programes simfònics amb la “il·lusió” com a denominador comú. “Volem il·lusionar i que el públic s’il·lusioni amb nosaltres”, va explicar el director. El concert inaugural, que portaran dimarts vinent a la Llotja de Lleida (20.00 h), porta per nom Ecos de la terra i inclou una obra homònima del compositor lleidatà Miquel de Jorge Artells, inspirada en melodies populars de Ponent.

