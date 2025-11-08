HISTÒRIA
Un treball de Gerard Bellmunt Quintana, Premi Robert Capa
'El XIIè i XVIIIè Cossos d'Exèrcit Republicans i l'assistència sanitària a la batalla del Segre. Els soldats morts, ferits i malalts entre el dia 7 i el 22 de novembre de 1938', atorgat per l'Ajuntament d'Aitona
Gerard Bellmunt Quintana (les Borges Blanques, 1977) va guanyar divendres la segona edició del Premi Robert Capa d’investigació amb el treball'El XIIè i XVIIIè Cossos d'Exèrcit Republicans i l'assistència sanitària a la batalla del Segre. Els soldats morts, ferits i malalts entre el dia 7 i el 22 de novembre de 1938'. Es tracta d'una estadística sanitària que engloba milers de soldats morts i ferits en combat que passen per alguns dels hospitals de les Garrigues, baix Segrià, Pla d'Urgell, Urgell i Segarra, durant l'última de les batalles preludi de l'ofensiva franquista contra Catalunya del dia 23 de desembre de 1938.
El guanyador rebrà 2.000 euros de premi i un trofeu en aquesta iniciativa impulsada per l’ajuntament d’Aitona, amb el suport de l’IEI i Fruiturisme. El jurat va declarar deserta la categoria de millor fotografia, entre les cinc presentades al certamen.
Bellmunt és l'autor del llibre 'El pas del padrí per la Guerra Civil espanyola. Exèrcit de Catalunya i 27, 6 i 16 Divisions de l'Exèrcit Republicà', publicat el 2020 a l'editorial Fonoll. És treball sobre la participació en la Guerra Civil i el posterior pas per camps de concentració del seu avi Joan, nascut a Puiggròs el 1915. L’obra és fruit de set anys d’investigació de Bellmunt per arxius històrics i militars d’arreu del país.
La quarta edició de les Jornades Robert Capa van arrancar divendres en aquesta localitat del Baix Segre amb una conferència a l’ajuntament a càrrec de la fotoperiodista Sandra Balsells i una visita d’alumnes d’ESO a la Ruta Capa. Des del consistori van destacar la subvenció de 20.462 euros rebuda per part de l’IEI per millorar la senyalització d’aquest espai, instal·lar elements de seguretat i adequar l’aparcament.