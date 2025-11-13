POESIA
‘Vespres en vers’ recorda l’escriptor Xavier Garcia
Va morir al maig, i com a clausura de la 10a edició del cicle
La desena edició del cicle de recitals poètics Vespres en vers va acabar ahir amb un homenatge a l’escriptor i activista cultural lleidatà Xavier Garcia (Tàrrega, 1967-2025) al Cafè del Teatre de Lleida. Estava previst que durant l’acte es recités una semblança escrita pel també poeta lleidatà Jaume Pont, així com una lectura de poemes a càrrec de l’actriu Núria Miret i les actuacions musicals de la cantant Júlia Cruz i el guitarrista Abraham Lojo.
Garcia va morir el 4 del mes de maig passat als 57 anys, víctima d’un incendi al seu domicili de Tàrrega. “Va deixar un buit irrecuperable al sector”, van assegurar des de l’organització del certamen. Garcia va ser escriptor, poeta, tècnic de Cultura a l’ajuntament de la capital de l’Urgell i expert literari, a més d’estudiós especialitzat en autors de la ciutat com Manuel de Pedrolo o Alfons Costafreda. Per això, emmagatzemava a casa seua molts llibres, entre els quals hi havia autèntiques peces de museu. Fins al seu traspàs, Garcia havia coordinat les exposicions a la Sala Marsà, les publicacions de la Col·lecció Natan i els Col·loqui a Thä.
Aquesta última edició del cicle Vespres en vers va incloure dos trobades el setembre i octubre passats protagonitzats pels escriptors Juanjo Manau i Àngels Marzo.