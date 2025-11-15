SEGRE

Un simulacre en una empresa de Lleida avalua la resposta davant d’un accident de risc químic

Protecció Civil de la Generalitat i l’empresa Exolum van organitzar aquest divendres al matí un simulacre d’incendi a les instal·lacions de l’empresa a Lleida, durant la maniobra de càrrega d’un camió cisterna, per avaluar la coordinació i resposta dels equips d’emergències en cas d’accident de risc químic.

Es va posar a prova el Pla d’Autoprotecció (PAU) de la instal·lació i l’activació del Pla especial d’emergència exterior del sector químic (PLASEQCAT), informa Protecció Civil en un comunicat aquest dissabte.

El simulacre va servir per posar a prova els procediments d’actuació en cas d’emergència del personal de la instal·lació i coordinació, protocols d’avisos i comunicació entre tots els cossos operatius.

Els Bombers de la Generalitat van participar amb una desena d’efectius, amb dos vehicles d’aigua i l’autoescala del parc de Lleida, i un vehicle lleuger de comandament i coordinació.

El Sistema d’Emergències Mèdiques, amb 2 ambulàncies, i Mossos d’Esquadra, per garantir la seguretat i l’ordre públic, també van participar en el simulacre.

