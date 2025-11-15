RODATGES
L’enverinadora de la Granja, en un documental
‘Dies foscos’ comença el rodatge avui al municipi i passarà per Lleida i Almacelles. L’estrena, prevista la tardor del 2026
L’esgarrifós cas de Dolors Coït, la jove que va enverinar i matar cinc veïns de la Granja d’Escarp entre els anys 1934 i 1935, arribarà a les pantalles amb un llargmetratge documental. La major part de la pel·lícula, titulada Dies foscos i dirigida per Ferran Masamunt, es començarà a rodar avui al municipi i comptarà amb la col·laboració dels veïns. Un equip d’una dotzena de professionals de Catalunya i Madrid estaran a la Granja fins divendres vinent, 21 de novembre.
De fet, demà a partir de les 17.00 hores està prevista una sessió de rodatge oberta al públic al centre cívic Lo Ball. “Volem que tothom pugui donar la seua opinió, que expliqui quina vinculació manté amb la història o simplement què en pensa”, explica Masamunt. L’objectiu del film és que “sigui un vehicle catàrtic perquè la Granja es pugui treure l’etiqueta per aquests fets que van succeir fa ja 90 anys i que, fins no fa gaire, continuaven sent un tabú”, afegeix.
El llibre
El cert és que la publicació del llibre L’enverinadora (Editorial Pòrtic, 2025), de la periodista, escriptora i directora de SEGRE Anna Sàez, originària de la Granja, “ha permès l’obertura dels veïns del poble cap a aquest episodi de la seua història i també ha despertat l’interès de les noves generacions”, assegura en aquest sentit Masamunt.
El projecte de convertir la història de Dolors Coït en un documental es va començar a cuinar fa catorze anys. Tanmateix, en aquell temps, “era molt més complicat trobar algú que volgués parlar-ne davant una càmera”, explica el director. El film inclou declaracions de veïns que durant els anys 30 eren nens i de la mateixa Coït, al voltant del 2011.
Dies foscos, produïda per Nayox Films en coproducció amb 3Cat, RTVE i La Xarxa, té prevista l’estrena la tardor del 2026 i també es rodarà a Lleida, Almacelles i Ciempozuelos, la localitat madrilenya on l’enverinadora va morir el 2015, amb ni més ni menys que 102 anys.