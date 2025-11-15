ART
El Morera rep 200 peces i arxius de Benet Rossell
Un dels llegats més rellevants de l’escena contemporània
El Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida ha rebut un dels llegats més significatius dels últims anys per a l’escena artística catalana contemporània: la donació de més de 200 peces i arxius que formaven part de l’obra de l’artista lleidatà pluridisciplinari Benet Rossell (1937-2016). La cessió, formalitzada aquest any, ha estat possible gràcies a la tasca de la seua viuda i companya, Cristina Giorgi, que ha complert les últimes voluntats del creador.
L’acord de donació, firmat amb l’ajuntament de Lleida, permet incorporar a les col·leccions del Morera un valuós conjunt de materials que inclouen més de cinc dècades de producció artística. Aquests consten d’un conjunt de 150 peces d’arts plàstiques creades per Rossell entre els anys 1960 i 2007; setanta-sis pel·lícules de la seua producció audiovisual rodades entre 1969 i 2016; i un important fons documental vinculat a la figura de l’artista que inclou còpies de pel·lícules en què va participar com a actor, documentals sobre la seua figura i obra i enregistraments dels homenatges rebuts del 1973 al 2022.
El Morera acull dimarts (a les 18.00 hores) l’acte de presentació del llegat. Representants de l’equipament, així com del MNAC i el Macba conversaran sobre Rossell i la seua figura.