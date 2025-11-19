SEGRE

El Magnífic Fest anuncia el cartell complet de l'edició de l'any vinent: Joan Dausà, cap de cartell

El cantautor barceloní actuarà al Magnífic Fest el 19 de juny, juntament amb els ja confirmats 'Love of Lesbian'

Portada de 'Immortals', el nou disc de Joan Dausà

Joan Dausà ha anunciat aquest dimecres a les 19 de la tarda la seua nova gira per l'estiu vinent, on estrenarà el seu nou àlbum, 'Immortals'. El cantautor barceloní, que va omplir el Palau Sant Jordi i el Vistalegre de Madrid l'any passat, farà parada a Lleida el 19 de juny en el marc del Magnífic Fest

Cartell del Magnífic Fest 2025.Magnífic Fest

Coincidint amb l'ocasió, el festival lleidatà ha anunciat la resta dels artistes que faltaven per confirmar, després que revelessin que Love of Lesbian, Tu Otra Bonita, The Molotovs, KITAI i Alison Darwin actuarien al festival. Més enllà de Joan Dausà, el Magnífic Fest comptarà amb un altre artista de luxe: els granadins Lori Meyers, el mític grup de pop-rock dels 2000s.

També hi actuaran les bandes ÉxtasisSobrezero i els catalans Svetlana

Un tast dels grups del Magnífic Fest

Repassem algunes de les cançons més conegudes dels artistes confirmats pel Magnífic Fest del 2026:

Joan Dausà

Dausà va posar l'any passat el colofó de la seua història amb la Judit, de la cançó 'Jo mai mai', probablement la més coneguda del cantautor, on s'imaginava un retrobament entre els dos personatges.

Lori Meyers

La banda granadina comparava l'efecte de l'alcohol amb l'enamorament a 'Emborracharme', del 2013.

Èxtasis

El trío de cantants estrenava fa 1 mes aquesta cançó de desamor, que de ben segur sonarà al festival.

Svetlana

El dúo barceloní té una versió catalana, queer i desenfadada amb Alosa del mític 'Aserejé' de las Ketchup.

Sobrezero

El grup fa ben poc va treure 'Hasta que el mundo estalle', un dels seus nous temes que faran ballar a tot el festival amb el ritme frenètic de la bateria i la guitarra a la seua tornada.

