Gairebé 500 alumnes de l’Urgell fan Tallers de Rap Antiracista
Dins del XXV Programa Comarcal de Suport a l’Educació (PCSEU) del curs 2025-26.
491 alumnes de tercer d’Això de 8 centres de secundària i educació especial de la comarca de l’Urgell (Lleida) estan fent Tallers de Rap Antiracista, dins del XXV Programa Comarcal de Suport a l’Educació (PCSEU) del curs 2025-26.
Ho fa el novembre i el desembre l’escola popular itinerant 'Versembrant', organitzada pel Consell Comarcal de l’Urgell amb suport del Departament de Igualdad i Feminismes de la Generalitat, informa aquest dissabte el Consell en un comunicat.
L’objectiu és fomentar la consciència crítica de la joventut i "posar l’estètica al servei de la crítica en un procés creatiu" dels alumnes.