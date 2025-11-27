Concert especial de Nadal de Sexenni al Cafè del Teatre
El 27 de desembre, en un format íntim
El grup lleidatà Sexenni oferirà el 27 de desembre un concert especial de Nadal al Cafè del Teatre, en un format més proper amb la seua audiència. Després d’un any intens marcat per nous llançaments, gires i un creixement constant, la banda torna a casa per celebrar un retrobament amb el públic que els ha vist créixer. L’esdeveniment arriba en un moment dolç per a la formació, que acaba de publicar Televisió, en col·laboració amb Miki Núñez i primer avenç del projecte que llançaran aquest hivern.
Paral·lelament, Sexenni continua aprofitant l’impuls de la reedició del seu tercer disc, Joc de nens (L’expansió), i d’una trajectòria que els ha portat pels principals escenaris del país, en els quals es mantindrà amb la presentació del seu nou treball a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona el 13 de març. En pocs anys, Sexenni s’ha consolidat com un dels grups amb més projecció.