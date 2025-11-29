CONCURS
La Julià Carbonell elegeix els seus talents emergents
L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) va anunciar ahir els guanyadors del seu primer Concurs de Composició, joves músics que formaran part de l’Acadèmia OJC 2026. En la modalitat de composició, va guanyar Ferran Lluís Martínez, per l’obra De l’erm al poble (estampa simfònica), que proposa una obra inspirada en Guinedilda de Cervera (figura clau en la fundació de la ciutat). Per la seua part, Agathe Casals va aconseguir la modalitat d’orquestració per En verlaine mineur de Ricard Viñes. Les obres premiades es podran escoltar en diferents concerts de la programació de l’OJC, com el 25 de gener, al Paranimf de la Universitat de Cervera i amb motiu del Mil·lenari de Cervera.