SOLIDARITAT
‘Cor content’ amb el Mamapop
Primeres sessions de l’espectacle solidari amb la investigació del càncer de mama. Èxits dels 60 i 70, amb l’acompanyament de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell
Lleida va tornar a omplir-se ahir de solidaritat amb la investigació del càncer de mama en les primeres dos sessions del Mamapop. La Llotja de Lleida va vibrar a ritme dels èxits dels anys 60 i 70 amb cançons de Marisol, Los Brincos, Massiel, Los Bravos, Dúo Dinámico, Rocío Dúrcal, Nino Bravo, Los Sírex o Fórmula V, entre molts altres. Una de les novetats de l’onzena edició de l’espectacle va ser la incorporació del talent dels músics de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida juntament amb l’habitual actuació de l’Orquestra Simfònica del Conservatori L’Intèrpret, que van acompanyar els artistes. En total, més d’una trentena de participants sota la direcció musical de Josep Maria Bossa i la direcció artística del fundador i coordinador del Mamapop, Manel Simon. Després de les dos sessions d’ahir, avui n’hi haurà una altra. La passada edició va arribar als 5.000 espectadors i la donació aconseguida per Mamapop ha estat de 319.360 € en deu anys, dels quals 86.560 € van ser del 2024. Aquestes xifres han convertit l’esdeveniment com la principal font de finançament privada de l’IRBLleida en la investigació del càncer de mama, i des de fa tres anys, també de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili de Tarragona, amb la qual cosa la recaptació total assoleix els 373.935 €.
Nova sessió avui i dos més el 10 de gener
La Llotja acollirà avui una nova sessió a les 19.00 hores, amb molt poques places lliures. La cita del gener, el dia 10, s’ha ampliat amb una sessió més: a les 18.00 hores (amb pocs tiquets encara disponibles) i una altra a les 21.00 hores. Les entrades es poden comprar a www.mamapop.cat o a les instal·lacions de L’Intèrpret i d’Inlingua.