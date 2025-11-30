PATRIMONI
Els Estinclells de Verdú estrena un sistema de visites lliures amb audioguia
Cocció experimental de ceràmica ibèrica
El complex arqueològic Els Estinclells de Verdú va inaugurar ahir les actuacions de millora i adequació del jaciment ibèric, que inclouen la implementació d’un sistema de visites lliures amb el qual cada usuari obté un codi numèric, que obre la porta d’accés i permet una exploració autònoma de 30 minuts amb audioguies digitals activades mitjançant codis QR al mòbil. També s’han consolidat els vestigis originals del segle III aC, amb estassades, excavació i protecció d’estructures, entre d’altres. Els treballs s’han portat a terme des del 2021 amb una inversió de més de 403.000 euros de la Generalitat.
L’acte va coincidir amb una jornada d’arqueologia experimental en la qual el públic va presenciar l’encesa d’un forn que replica un altre d’excavat al Penedès amb una càrrega de més de 300 peces ceràmiques ibèriques elaborades per ceramistes de Verdú. Ramon Cardona, regidor de Cultura i membre de l’equip d’investigació, va explicar que “la cocció pretén arribar als 980 graus, en un forn de més de dos metres de diàmetre i un metre d’altura, un repte econòmic i tècnic que no és el primer, però sí el de més dimensions”.
Pel que fa al jaciment romà, Mireia Pinto, doctora en Arqueologia i presidenta d’Estinclellsdifusió, va destacar que durant l’última campanya d’excavació, en la qual cinc arqueòlegs han treballat durant dos setmanes, s’ha delimitat l’espai cap al nord i ha aparegut una de les habitacions d’una de les cases principals, pintades i decorada amb estucs romans. L’any que ve es preveu que la Diputació retiri l’asfalt de la vella carretera, la qual cosa permetrà unir tot el jaciment.