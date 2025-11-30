RECONEIXEMENT
Els Premis Culturàlia més musicals
Josep Castellana, Josep Lluís Boleda, Josep Mestres Duran, el Grup Sardanista Estol i la UdL, distingits. La gala de la 27 edició dels guardons omple el Teatre Ateneu de Tàrrega
El Teatre Ateneu de Tàrrega es va omplir ahir a la nit de públic en la 27 edició dels Premis Culturàlia, gala que organitzen el Centre Cultural i l’ajuntament per reconèixer la tasca social i cultural de persones i entitats. Els guardonats van ser el forjador Josep Castellana Niubó, autor del guardó (premi a l’artista), que va posar en relleu el treball en equip; el divulgador musical Josep Lluís Boleda (guardó a la persona), que va reconèixer que la música és la seua gran passió i, encara més, poder compartir-la; el programador de jazz Josep Mestres Duran (premi targarí fora vila), que va qualificar la música com una experiència divina que fa que el temps es pari; el Grup Sardanista Estol d’Agramunt pel seu 30 aniversari (premi comarcal), que va reivindicar potenciar la sardana i, finalment, la Universitat de Lleida pel seu 725 aniversari (guardó intercomarcal), els portaveus del qual van destacar que és “un motor històric de progrés i de cohesió del territori”.
El director dels Premis Culturàlia, Antoni Palou, va dir que aquesta edició està marcada per la música amb tres guardonats d’aquesta disciplina: clàssica, tradicional i contemporània, i va assegurar que “la cultura ens mostra el camí”. Per la seua part, el president del Centre Cultural, Pep Vall, va assegurar que tots els guardonats representen “els valors del nostre país: la bonhomia, la sensibilitat i la fermesa”. Finalment, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va afirmar que “en un món fosc, la cultura ens porta la llum: ens fa més tolerants, més rics en coneixements i més oberts de ment”. La gala va comptar amb l’assistència del president de la Diputació, Joan Talarn.
Aplaudit i sentit homenatge pòstum a Xavier García
Els Culturàlia van retre homenatge pòstum a Xavier García, que va morir al maig en un incendi a casa seua. Ho van fer amb la lectura del seu escrit dedicat a Guantxo a càrrec de Montse Rubinat amb una projecció de fotos del reconegut escriptor. La gala, conduïda per l’actor Robert Gobern i Mireia Ribó, va comptar amb l’actuació musical de Lo Dixie. L’escenografia, de Llorenç Corbella (Passerell) va jugar amb la llum i els tons daurats mentre que els audiovisuals de Marc Andreu van destacar el treball dels premiats. La gala va ser retransmesa per Lleida TV.