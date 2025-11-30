GUARDONS
Les guanyadores del 7è Premi de Recitació Poètica del Segrià
L'acte es va celebrar dissabte 29 de novembre a Alfès
La nit del dissabte 29 de novembre es va celebrar a Alfès l'acte de lliurament de l'edició 7 del Premi de Recitació Poètica del Segrià.
Les guanyadores van ser Cristina Rodríguez en la categoria de Millor Rapsòdia absoluta, Aïda Fontova en Millor Poema Original, per la seua obra Aclaparada, i Ester Masip va ser guardonada amb Millor Rapsòdia del Segrià.
L'acte també va comptar amb la participació de la poetessa Carme Romia, autora del poema La parra, que els 14 rapsodes participants van recitar.