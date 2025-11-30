EQUIPAMENTS
La llibreria El Genet Blau celebra el 25è aniversari
La llibreria El Genet Blau de Lleida va viure ahir una jornada molt especial i va convidar la ciutadania a celebrar els seus 25 anys. Per a això, va organitzar dos activitats per a grans i petits amb Contes amb gust de pastís i, a continuació, van bufar les espelmes i van brindar “per 25 anys més”. Una efemèride que van celebrar al seu nou local, on es va traslladar el març passat, al número 44 de l’avinguda Blondel. El novembre del 2000, Roser Trepat i Eva Esteve van aixecar la persiana al carrer Ballester d’un El Genet Blau centrat en llibres antics i de segona mà. Pocs anys després es va traslladar a Blondel i, el 2018, Mertxe París es va fer càrrec del negoci ja plenament especialitzat en obra infantil i juvenil.