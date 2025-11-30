CULTURA
Obre la Fira del Llibre amb presència lleidatana
La Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara (Mèxic) va obrir ahir les portes amb Barcelona com a convidada d’honor d’enguany. La porta d’entrada al saló està inspirat en les places porticades amb les quals la capital catalana vol “sorprendre el món”. La fira compta amb presència lleidatana de la mà de Pagès Editors, que hi participa amb la directora, Eulàlia Pagès, Àngels Marzo (editora), Glòria Flix (directora comercial) i de l’escriptora Mercè Ibarz, natural de Saidí. Pagès és una de les editorials catalanes amb representació en aquest esdeveniment, a més de Milenio i Salòria. El cantautor de Solsona Roger Mas també serà present en la FIL de Guadalajara amb un concert acompanyat de la Cobla Sant Jordi, una de les formacions més sòlides i amb més projecció de Catalunya. El pavelló català té més de 1.800 m2. La FIL tanca el dia 7 de desembre.