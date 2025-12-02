MÚSICA
L’Itinera finalitza a Torre-serona després de 40 cites a Ponent
En micropobles, amb 16.500 assistents
El Festival Itinera va celebrar dissabte a Torre-serona la clausura de la cinquena edició, en el marc de la Fira de Micropobles celebrada en aquesta localitat del Segrià. La jornada va servir per compartir el balanç del 2025, reforçar la xarxa de col·laboracions i presentar les línies estratègiques per al 2026. Així, el festival va tancar una edició extensament, diversament i profundament arrelada al territori, amb més de 200 concerts per tot Catalunya i la participació de 165 micropobles (de menys de mil habitants), uns 40 a Ponent, amb actuacions de 130 artistes de jazz, blues, gòspel, soul, músiques del món, música d’arrel i clàssica. En total, la programació des del maig va registrar uns 16.500 assistents, consolidant Itinera com un instrument cultural clau per dinamitzar la vida als pobles petits de Catalunya. En aquest sentit, la gerent del festival, Carme Crespo, va destacar el valor comunitari d’aquest projecte: “Veure places plenes, escoles i associacions implicades i ajuntaments que es fan seu el festival és la millor prova que Itinera és un projecte viu; no només porta concerts: activa la vida local.”