TEATRE
El Mago Pop reflota ‘Mar i Cel’ i anuncia una gira mundial per estadis
El Mago Pop ha comprat els drets a Dagoll Dagom del popular musical Mar i Cel –l’última funció del qual va tenir lloc el passat 13 de juliol– per retornar l’espectacle en un futur pròxim al Teatre Victòria de Barcelona. Aquest va ser un dels anuncis que va llançar ahir l’il·lusionista Antonio Díaz El Mago Pop, en una espectacular roda de premsa, en la qual va estar acompanyat per destacades figures internacionals com Helen Hunt, Mira Sorvino, Michelle Rodríguez, Paz Vega, Leonor Watling, Jon Kortajarena o Aitana Sánchez Gijón. El Mago Pop també va anunciar la creació dels Broadway World Europe Awards a Barcelona i una gira mundial del seu espectacle per grans estadis de tot el món. Encara que el projecte està envoltat de secretisme, va avançar que la primera parada del tour serà al Bernabéu i, juntament amb el president del Barça a l’escenari, Joan Laporta, es va comprometre a acabar la gira a l’Spotify Camp Nou. Sobre els nous guardons, Antonio Díaz va explicar que “el teatre no té el ressò de la música o el cine. Per això impulsem, al costat de Broadway World, uns premis Tony a nivell europeu, per donar a conèixer les produccions dels principals països.” La primera edició se celebrarà l’any que ve. El seu espectacle Nada es imposible seguirà al Teatre Victòria durant tres mesos a l’any.