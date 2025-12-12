ART
Exposició-homenatge a Ureña un any després de la seua mort
El cavallet i les aquarel·les de l’artista, a la mostra de Nadal d’Indecor
Demà es complirà un any de la sobtada mort de l’artista lleidatà Joaquín Ureña, als 78 anys. Va ser el dissabte 14 de desembre a la matinada. Tot just unes hores abans, divendres a la tarda, el popular i reconegut aquarel·lista ja no va poder acudir a la inauguració de la tradicional exposició col·lectiva de Nadal a la galeria Indecor de Lleida, a la qual gairebé mai no faltava des de feia dos dècades. Per això, l’estrena ahir de la mostra artística d’aquest any es va convertir en un gran homenatge pòstum al pintor lleidatà. “Em sentia en deute amb ell”, va afirmar el responsable d’aquesta sala comercial, Josep Ramon Segura, que va recordar “la gran il·lusió que li feia participar cada any en aquesta exposició i en l’acte inaugural, on podia trobar-se amb altres artistes i molts amics”.
De fet, Segura va explicar amb tristesa que “dos dies abans de la inauguració de l’any passat, vaig anar a veure’l al seu estudi, on continuava pintant sense parar, i em va dir que faria tot el possible per venir, que no volia perdre-s’ho, però la seua dona, la María del Mar, li aconsellava que no, que estava malalt i que es quedés a casa”.
Tot just tres dies després de la defunció, la galeria Ansorena de Madrid va inaugurar l’habitual exposició biennal de l’artista a la capital espanyola –ja compromesa des de feia uns mesos–, i que es va convertir d’aquesta manera en el primer homenatge pòstum. En aquest sentit, l’exposició d’Indecor és el primer reconeixement pòstum de caràcter artístic a Ureña a Lleida. Per això, amb la complicitat de la viuda del pintor, Segura ha instal·lat a l’entrada de la sala el cavallet amb les aquarel·les i pinzells de l’artista, fins i tot amb una aquarel·la inacabada, sense firmar, possiblement una de les seues últimes obres. Al costat, en unes fotos del 2016 obra de Maria Mestre, se’l veu pintant al carrer, com era costum en l’artista, sempre amb el seu fidel cavallet, fos hivern o estiu. L’exposició d’Indecor exhibeix 35 aquarel·les de l’artista, ambientades en les seues dos principals ciutats que tant va estimar i van ser font d’inspiració durant la seua vida: Lleida i Almeria, on va complir de jove la mili i on va conèixer María del Mar. L’acompanyen en aquesta mostra una quinzena d’obres de diverses mides de Perico Pastor, vuit olis sobre tela de Miguel de Ibarbia i una desena d’aquarel·les de Maite Ferreres, que es podran visitar fins a mitjans de gener.