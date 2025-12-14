CINE
‘El sueño de Aylan’, cada cop més a prop
La pel·lícula basada en el llibre del binefarenc Josan Bailac va tancar ahir la fase de postproducció. La distribució es començarà a programar a partir de demà, així com la data d’estrena
La pel·lícula El sueño de Aylan, basada en la novel·la homònima del binefarenc Josan Bailac i rodada íntegrament a la província d’Osca, va completar ahir oficialment el procés de postproducció. “Ha quedat un film molt bonic, crec que hem mantingut l’essència del llibre”, explica Bailac a SEGRE, que es va encarregar d’adaptar la història per al guió cinematogràfic, i va incidir en el càsting i en l’elecció de les localitzacions, entre les quals destaquen localitats de la comarca de la Llitera com Binèfar i Alcampell, a més del Cinca Mitjà i el Somontano. El rodatge es va fer entre agost i setembre del 2024 amb el suport de Turisme d’Osca.
No va ser fins a principis d’aquest any que l’equip tècnic, juntament amb l’autor de la història, va fer “el primer visionament del llargmetratge, a Madrid, a casa de la nostra muntadora, Marta Macías”, explica Bailac.
A més, admet que “la postproducció ha estat el més dur i ardu de tot”, especialment el fet d’escollir música que anés d’acord amb l’ambientació de la pel·lícula, ja que la història té lloc a la Toscana dels anys noranta, apunta. De fet, “vam arribar a recórrer a una biblioteca de sons i fins i tot vam crear algunes cançons des de zero, mitjançant intel·ligència artificial, ja que aconseguir els drets de temes famosos és caríssim. Per tan sols dos minuts i mig de durada, els propietaris et poden arribar a demanar uns 23.000 euros”, assegura l’escriptor de El sueño de Aylan. Paral·lelament, “hem tingut la sort que artistes com el guitarrista i compositor Juan Maya (que ha col·laborat amb Estopa) o el músic Joaquín Teruel ens han cedit cançons”, afegeix.
Malgrat les dificultats, Bailac afirma que “abans que res, va predominar la il·lusió de les parts implicades en la pel·lícula, l’atmosfera de treball era genial”.
“No tenim data d’estrena encara. Primer, hem de planificar bé la distribució, decidir si l’estrenem en festivals, a les sales de cine o directament en les plataformes de streaming”, assenyala. En qualsevol cas, “el meu somni seria organitzar la premiere a Osca”, conclou, a causa de la implicació del territori en el film.
Ambientada a la Toscana italiana dels anys 90
Ambientada a la Toscana dels noranta, El sueño de Aylan explica la història d’un nen d’11 anys que viu a cura de la seua tia i que somia defensar la samarreta violeta de l’equip de la Fiorentina. Es tracta del primer llargmetratge dirigit per Álex Agüera i compta amb la interpretació de Claudia Bolte (com la tia del protagonista), Anna Otín (coneguda pel seu paper a Alcarràs, de Carla Simon) i Neus Asensi, i amb la coproducció d’Apocalipsis Producciones.