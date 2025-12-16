LITERATURA
‘El Poema de Nadal’ de Sagarra sona a l’IEI
Amb la veu i música de Valentí Maymó
L’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs va acollir ahir una singular posada en escena del clàssic El Poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra, a càrrec del grup Bubulina Teatre, amb la veu i la música de tenora de Valentí Maymó. La posada en escena, a càrrec de Jordi Lara, partia d’un altre imaginari de Sagarra, el de Vida privada, i feia transitar l’espectador per la màgia de Nadal. En l’espectacle, situat a la dècada del 1920, un personatge vestit amb un frac fuig d’un dinar familiar i arriba a les golfes d’una vella casa, on es retroba amb alguns objectes de la seua infància: una ràdio en la qual s’escolten cançons antigues, un bressol, unes figures de pessebre, una tenora i un vell acordió. A l’evocar la seua infància, recita El Poema de Nadal gairebé íntegrament, acompanyat de la música de tenora i acordió. El muntatge va formar part del Nadal a l’IEI25, un programa que inclou la instal·lació Un bosc de llum (al pati de l’IEI) i que es tancarà el dia 23 amb AMIC-Descobrint Pau Casals, una proposta de la Fundació Pau Casals amb la violoncel·lista Irene Labrador i la pallassa Clarota.