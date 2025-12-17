LITERATURA
Recital poètic sobre l’exili del 1939 amb Quim Torra
Espectacle literari a l’Espai Orfeó
L’expresident de la Generalitat Quim Torra es va convertir ahir en rapsode a l’Espai Orfeó de Lleida en la posada en escena de l’espectacle poètic, literari i musical El Nadal que no vam tornar a casa. En una activitat organitzada per les fundacions Orfeó Lleidatà i Horitzons 2050, el públic va gaudir d’un espectacle emotiu i de petit format que narra la història del primer Nadal de l’exili després de la victòria franquista a la Guerra Civil, el 1939. El muntatge escènic, basat en el llibre homònim editat per Quim Torra el 2009, relata aquell trist Nadal a l’exili a través de proses i poesies d’autors com Eugeni Xammar, Avel·lí Artís, August Pi i Sunyer, Pere Coromines, Ventura Gassol, Agustí Bartra i Xavier Benguerel, entre altres, que es van publicar en diaris i revistes fora de Catalunya. I también amb una selecció dels articles que van escriure i van publicar els presos del camp de concentració francès de Sant Cebrià.
L’espectacle, amb el tenor Jordi Cortada i Manuel Ruiz al piano, va incloure cançons populars com per exemple L’emigrant, El noi de la mare o El cant dels ocells.