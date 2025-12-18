FOTOGRAFIA
Memòria musical de Lleida
La històrica Sala Europa al carrer Ballester ‘reviu’ tres dècades després al Cafè del Teatre amb una exposició fotogràfica de la lleidatana Hermínia Sirvent. Imatges d’una vintena de concerts de jazz, amb estrelles que van actuar al desaparegut local
La Sala Europa, al carrer Ballester de Lleida, va ser l’epicentre musical de la ciutat la dècada dels 80 i fins a mitjans dels 90. Va ser el primer gran local de la capital del Segrià en el qual es podia escoltar música en directe diversos dies a la setmana. Es va convertir així mateix en el punt de trobada més modern, l’espai de la movida lleidatana –si és que podia denominar-se així– la dècada en què es deixava enrere la Lleida grisa del franquisme.
I un lloc de concerts memorables, en especial de jazz, amb figures del gènere (catalanes, espanyoles i internacionals) que van protagonitzar grans actuacions a la sala. La majoria van ser retratades per la fotoperiodista lleidatana Hermínia Sirvent, que amb la seua càmera va immortalitzar vetllades musicals que han quedat ja en la memòria musical de Lleida, sobretot entre aquells clients habituals de la Sala Europa, els més joves dels que freguen avui ja la seixantena.
Tres dècades després del tancament del local original –al cap d’un temps va reobrir com a discoteca amb altres noms, va acabar tancant el 2008 i l’edifici va ser enderrocat el 2022–, la recordada Sala Europa va reviure ahir al Cafè del Teatre amb una exposició amb una vintena d’imatges d’Hermínia Sirvent de les nits de jazz viscudes al mític local nocturn. “M’ha costat molt la selecció perquè la Sala Europa va acollir molts concerts”, va explicar a SEGRE Sirvent, professionalment vinculada durant anys a institucions i a premsa catalana i estatal. Però la seua passió va ser l’escena musical, sobretot durant aquells anys de la Sala Europa, “dels quals guardo grans records, amb concerts únics”.
Com els que il·lustren aquesta pàgina, amb figures com Tete Montoliu, Jerome Richardson, Steve Wilson, Randy Weston o Lonnie Smith, que van sembrar la llavor per al festival Jazztardor, que acaba de celebrar la 32 edició. Sirvent va exhibir aquestes fotografies l’any passat al Castell del Remei, en la inauguració del Jazztardor 2024, i ara podran veure’s al Cafè del Teatre fins al 18 de gener.