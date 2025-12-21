MÚSICA
La Causa Canalla debuta amb el primer concert a Mollerussa
La capital del Pla d’Urgell va estrenar ahir La Causa Canalla, el nou format juvenil del concurs musical solidari La Causa, amb un concert que va omplir de públic el Teatre L’Amistat. En el certamen van participar 23 joves del Pla d’Urgell, d’entre 12 i 18 anys, que van actuar repartits en quatre bandes creades expressament per a l’ocasió.
Els grups, dividits per colors, van estar capitanejats per Oriol Bosch, Sergi Argelich, Norbert Llorca i Robert Teixidó, sota la coordinació general d’Albert Gilabert, d’El Rovell, entitat organitzadora juntament amb la regidoria de Joventut de l’ajuntament. La gala va posar el focus a oferir als participants una primera experiència en un escenari real i en contacte amb altres joves de la comarca amb inquietuds musicals.
La gala va mantenir el compromís solidari i destinarà el 25% de la recaptació a la Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER), amb l’objectiu de donar visibilitat i suport a nens afectats i a les seues famílies.