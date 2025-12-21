Els Agents Rurals detecten tales d'arbres il·legals per fabricar tions a finques privades
La campanya de control de l'extracció de verd nadalenc registra xifres similars a les d'anys anteriors
Els Agents Rurals han detectat per primera vegada tales d'arbres en finques privades de la Selva interior sense autorització. Segons el cap l'Àrea Bàsica de la zona, Jordi Tornés, les extraccions s'han fet "sense permís del Departament ni el consentiment dels propietaris" i sense respectar els criteris adequats per evitar danys als arbres. Per la quantitat de soques tallades i l'època de l'any, el cos vincula els fets a la fabricació de tions amb finalitats comercials, per subministrar matèria primera a productors. D'altra banda, la campanya de control del verd nadalenc manté xifres "baixes", similars a anys anteriors, que els Agents Rurals atribueixen a la tasca de sensibilització dels últims temps.
Els Agents Rurals han intensificat el control de les espècies protegides i utilitzades com a ornamentació de Nadal, com el teix, el grèvol o el galzeran a les comarques gironines. En el marc d'aquest dispositiu, el cos ha detectat una nova pràctica, que és l'augment de la tala d'arbres per elaborar tions amb finalitats comercials.
S'han localitzat arbres talats, sobretot alzines i alzines sureres, en diferents punts de la Selva interior, com ara en una finca privada situada a la frontera entre Sils i Caldes de Malavella. En aquest cas, va ser el mateix propietari qui va alertar els Agents Rurals. Tot i que de moment aquesta pràctica té baixa incidència, segons el cap dels Agents Rurals, Jordi Tornés la tendència "va en augment" i el fenomen comença a preocupar al cos.
Tornés ha assegurat que aquestes pràctiques no tenen "ni una autorització del Departament ni permís dels propietaris" i tampoc respecten els criteris de gestió forestal adequats per evitar danys als arbres, com ara la retirada de branques mortes o l'aprofitament de troncs caiguts a terra.
Pel volum d'arbres afectats, els Agents Rurals descarten que es tracti d'un ús particular i apunten cap a una activitat comercial. En aquest sentit, el cap de l'àrea bàsica assegura que "seguiran el fil" i que faran inspeccions als establiments on es comercialitzen aquests productes per identificar-ne els proveïdors.
Xifres baixes a causa de la sensibilització
Pel que fa a la resta de productes utilitzats com a ornamentació nadalenca, com el bruc, el llentiscle, el teix o el grèvol, Tornés afirma que les dades "segueixen una línia similar a la dels darrers anys". A la Selva s'han dut a terme un total de 28 actuacions, mentre que a les diferents comarques gironines se n'han registrat una cinquantena i 171 a tot Catalunya. El cos atribueix aquestes "xifres baixes" a les reiterades campanyes de sensibilització que impulsa la Generalitat.