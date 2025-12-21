Venedor de loteria espera vendre més de 3.500 milions d’euros en dècims del sorteig de Nadal i superar vendes de 2024
L’Agrupació Nacional d’Associacions Provincials d’Administradors de Loteries (ANAPAL) espera vendre més de 3.500 milions d’euros en dècims i participacions del sorteig extraordinari de Nadal que se celebra aquest dilluns 22 de desembre al Teatre Real, superar les vendes de l’any passat i continuar amb l’evolució a l’alça experimentat en els últims quatre anys.
Les administracions esperen superar, així mateix, els 175 milions de dècims venuts per al sorteig de Nadal, que suposa més de 30% del total anual de recaptació en joc públic.
Per a venedor de loteria, el sorteig de Nadal és molt important ja que "en suposa més de la meitat de les vendes de loteria nacional de l’any", segons el president de l’Agrupació Nacional d’Associacions Provincials d’Administradors de Loteries (ANAPAL), Borja Muñiz.
Quant a l’evolució de les vendes, l’agrupació destaca està el comportament "positiu, superant els nivells de venda i participació d’anys anteriors". "Estem satisfets ja que l’evolució d’aquests últims mesos segueix la tendència positiva i per a aquest exercici esperem dades similars a l’any passat, que ja va ser de rècord, possiblement amb un increment en les vendes respecte a 2024", postil·la Muñiz.
ANAPAL posa èmfasi que l’import exempt d’impostos és de 40.000 euros. Per sobre d’aquesta quantitat, el gravamen continua sent d’un 20%. Així, només mantenen l’obligació de tributar el 'Gras’ i els premis segon i tercer, ja que ni els quarts ni els cinquens no superen el llindar exempt.