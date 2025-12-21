Els premis del sorteig de la loteria de Nadal iguals o inferiors a 40.000 euros no tributen
Els premis del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal iguals o inferiors a 40.000 euros estan exempts de tributació, mentre que els que superin l’esmentada quantitat hauran de tributar, segons recorda l’Agència Tributària.
La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la que s’adopten diverses mesurades tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, sotmet a tributació, a través d’un gravamen especial, entre altres, els premis pagats corresponents a les loteries i apostes organitzades per Loteries i Apostes de l’Estat (LAE).
La norma estableix que els perceptors d’aquests premis, qualsevol que sigui la seua naturalesa, en el moment del cobrament, suportaran una retenció o ingrés a compte que els ha de practicar l’organisme pagador del premi, és a dir, la LAE. S’exigirà de forma independent respecte de cada dècim, fracció o cupó de loteria o aposta premiat.
D’aquesta manera, estaran exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 euros. Els premis l’import íntegre dels quals sigui superior a 40.000 euros només tributaran respecte de la part del mateix que excedeixi de l’esmentat import.
Respecte a la base de la retenció del gravamen especial, detalla que estarà formada per l’import del premi que excedeixi de la quantia exempta. El percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 20 per cent. Un premi de 100.000 euros tributaria al 20% sobre 60.000 euros (100.000 - 40.000), pel que es practicaria una retenció de 12.000 euros i es percebrien 88.000 euros.
L’Agència Tributària indica que Loteries haurà de procedir a identificar els guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, és a dir, els que siguin superiors a 40.000 euros per dècim, independentment que el premi hagi estat obtingut per un de sol o bé conjuntament per diverses persones o entitats.
En el cas de premis compartits (grup d’amics o parents, penyes, confraries...), en els quals el premi es reparteix entre tots els participants, s’han de distribuir els 40.000 euros que estan exempts, entre tots els beneficiaris en proporció amb el seu percentatge de participació, i qui procedeixi al repartiment del premi que figuri com beneficiari únic (o com a gestor de cobrament) per haver-lo manifestat així en el moment del cobrament del premi, haurà de ser en condicions d’acreditar davant de l’Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions, sent per tant necessària la identificació de cada guanyador així com del seu percentatge de participació.
Els contribuents de l’IRPF o els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin afavorits i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació.
A més, els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin afavorits i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi podran sol·licitar la devolució que pogués correspondre’ls per aplicació d’un conveni per evitar la doble imposició internacional.
Els contribuents de l’Impost sobre Societats que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial hauran d’incloure, tal com feien abans de l’1 de gener de 2013, l’import del premi entre les rendes del període subjectes a l’impost i la retenció/ingrés a compte del 20% suportat com un pagament a compte més.