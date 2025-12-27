El 2025 deixa almenys 46 dones i tres menors assassinats per violència de gènere
Almenys 46 dones i tres menors han estat assassinats el 2025 per violència de gènere, segons dades del Ministeri d’Igualtat recollides per Europa Press. El juny ha estat el mes que més víctimes ha deixat, amb vuit dones i un menor.
En tot els 2024 es van registrar 49 dones i 9 de menors assassinats, un exercici que va marcar rècord de tota la sèrie històrica en el cas dels menors ajuntament amb l’any 2015.
Quant a les dones assassinades per violència de gènere, el 2025 han assolit de moment les 1.341 des de 2003, quan es van començar a recopilar aquestes dades.
Segons l’estadística del departament que dirigeix Ana Redondo, en més del 78% dels casos de violència masclista d’aquest any no existies denúncies. Precisament, es tracta d’una qüestió sobre la qual el Ministeri d’Igualtat prova de conscienciar la societat per aconseguir salvar vides.
Per comunitats, Andalusia és la que ha explicat amb més nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any, amb 14 casos (29,8%). El segueix Catalunya, amb cinc; Madrid i Comunitat Valenciana, amb quatre; i Extremadura, amb tres; Astúries, Canàries, Castella-la Manxa, Galícia i Múrcia, amb dos; Aragó, Balears, Castella i Lleó, Navarra, País Basc i La Rioja, amb un.
Respecte a les edats de les víctimes, 14 tenien en el moment del crim de 41 a 50 anys, 11 de 31 a 40, sis de 51 a 60, cinc de 21 a 30, cinc de 71 a 84, tres de 61 a 70, un de 18 a 20 i un de 85 o més.
Així mateix, revela que 27 de les dones eren espanyoles (gairebé el 60%), mateixa xifra que els presumptes agressors. Respecte a ells, cinc dels 46 es van suïcidar després del crim i nou ho van intentar però no ho van aconseguir.
En el cas dels menors víctimes de violència vicària, aquest any han estat tres els assassinats per la parella o exparella de la seua mare (l’abril, el maig i el juny) i 65 des de 2013, quan es van començar a obtenir dades.