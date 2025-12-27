Política Lingüística impulsa l'oferta d'assaig i no-ficció en català amb més de 350 títols traduïts en dos anys
193 obres de 60 editorials es traduiran al català amb l'ajut del 2025 i s'incorporaran al mercat el 2026
El Departament de Política Lingüística ha impulsat l'oferta d'assaig, divulgació i no-ficció en català amb més de 350 títols traduïts en dos anys. La línia de crèdit va donar suport a la traducció de 158 obres de no-ficció el 2024 -ja disponibles a les llibreries- i de 193 obres de 60 editorials aquest 2025, que s'incorporaran progressivament al mercat el 2026. Les traduccions provenen de 14 llengües diferents, amb un predomini clar de l'anglès, seguit del castellà, el francès, l'alemany i l'italià, així com d'altres llengües com el japonès, el portuguès, el rus, el grec clàssic o el neerlandès.
Pel que fa a les temàtiques, les obres traduïdes abracen un ampli ventall de disciplines, destacant les memòries, la història i la psicologia.També sobresurten obres d'assaig i no-ficció sobre filosofia, la sociologia, les arts, la ciència i la natura, així com àmbits com el feminisme, l'educació, la política, la salut o la investigació. L'any 2024 la línia d'ajuts va donar suport a la traducció de 158 obres de no-ficció de 49 editorials, totes ja publicades. Les obres traduïdes provenien de 13 llengües diferents, amb l'anglès com a llengua d'origen principal, seguida del castellà, el francès, l'alemany i l'italià, així com d'altres llengües com el japonès, el grec clàssic, l'hebreu o el polonès.
Quant a les temàtiques, el 2024 van tenir un pes destacat les obres d'història, filosofia, memòries, sociologia i educació, juntament amb títols d'arts, ciències socials, ciència i natura, feminisme, política, psicologia, religió, salut i lingüística. Les traduccions d'obres no literàries subvencionades en edicions anteriors es poden consultar al web de llengua catalana.