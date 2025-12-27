MÚSICA
La Sibil·la canta i passeja per Sant Llorenç
L’església lleidatana va registrar dimecres, vigília de Nadal, un nou ple de públic per gaudir d’aquest espectacle d’origen medieval. Va estrenar una posada en escena més teatral
L’església romànica de Sant Llorenç de Lleida, plena a vessar dimecres passat a la tarda. Tot just unes hores abans de la Nit de Nadal, el temple es va quedar petit per poder gaudir d’El Cant de la Sibil·la, l’espectacle musicocoral originari d’època medieval que, per tercer any consecutiu, va impulsar la Fundació Horitzons 2050 consolidant-se així com una tradició nadalenca a la capital del Segrià. “Ja no podem deixar d’organitzar-la”, feia broma amb satisfacció el president de la fundació, l’escriptor i activista cultural lleidatà Antoni Gelonch, remarcant que “fins i tot es va quedar públic dempeus perquè no hi havia més lloc als bancs”.
La mezzosoprano lleidatana Marta Infante va tornar a posar-se a la pell de la sibil·la, aquesta profeta del judici final protagonista d’un drama litúrgic de la tradició cultural cristiana. Aquesta vegada, tanmateix, la cantant no va aparèixer estàtica al presbiteri sinó que es va moure pel temple. Va ser una de les novetats de l’espectacle, aportades gràcies a la col·laboració en el muntatge com a director escènic de Jordi Villacampa. Així, la sibil·la es va passejar pel centre de la nau central de Sant Llorenç sorgint, sostenint l’espasa ben alta, des de la sagristia. El Cor de Cambra de l’Auditori de Lleida també es va desplaçar pel temple i cap a l’altar, estrenant enguany nou director, el tarragoní Marcel Ortega i Martí, que l’estiu passat va agafar el relleu del lleidatà Xavier Puig, que acaba d’assumir la direcció de l’Orfeó Català. A més de peces corals i d’orgue, a càrrec d’Olga Farrando, també es van interpretar quatre nadales, amb el Fum, Fum, Fum final amb tot el públic corejant dempeus.
L’obra litúrgica, també a la Seu d’Urgell, Golmési Arbeca
El Cant de la Sibil·la també es va poder gaudir a la Catedral de la Seu d’Urgell, on es representa cada vigília de Nadal des de fa gairebé quinze anys. La figura de la sibil·la és un personatge pagà, una endevina, que la mateixa nit en què se celebra el naixement de Crist apareix a les esglésies per profetitzar que, de la mateixa manera que Jesús va nàixer i es va fer home, també ha de tornar el dia de la fi dels temps per jutjar la humanitat. L’espectacle ha arrelat des de fa uns anys a l’església de Sant Salvador de Golmés i, el passat dia 20, es va estrenar a l’església parroquial d’Arbeca.