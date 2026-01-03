MÚSICA
Bob Dylan sonarà avui a Lleida amb Not Dark Yet
El sextet lleidatà, al Cafè del Teatre
La música de Bob Dylan sonarà avui amb força al Cafè del Teatre de Lleida (22.00 hores, 10 €/12 €) de la mà d’un singular sextet lleidatà, Not Dark Yet, una banda centrada en l’obra del referencial cantautor i premi Nobel literari nord-americà.
La idea de la banda va nàixer fa més de tres dècades arran d’una visita del cantant i guitarrista Xavier Lafarga –membre fundador dels històrics Virtuts Homòlogues– al local d’assaig de Scòpics, un grup integrat per Tonet Rufié (guitarra), Kim Solé (bateria), Gerard Moragues (teclats) i Josep Ramon Jové (baix elèctric). D’aquella trobada va sorgir la decisió de crear un projecte musical dedicat a Dylan, al qual es va sumar el teclista i poeta Víctor Verdú.
El repertori de Not Dark Yet inclou títols que ja formen part de la memòria col·lectiva i altres que no són tan coneguts pel gran públic.
Entre els primers, poden citar-se temes com Highway 61 Revisited, Ballad Of A Thin Man o Tangled Up in Blue, mentre que en el grup dels menys coneguts es troben Shot Of Love, Three Angels o, entre molts d’altres, Love Sick.