VANDALISME
Destrossen decorats i attrezzo del grup de teatre de Tremp
Del pessebre vivent, previst per demà i que anul·len pel mal temps
Doble infortuni per a Teatremp, l’Associació de Teatre Amateur de Tremp. D’una banda, l’entitat ha denunciat públicament un acte vandàlic registrat al seu local, on els van destrossar decorats i attrezzo del pessebre vivent; i de l’altra, ahir va informar de la decisió de suspendre aquest espectacle, previst per demà, a causa de les previsions meteorològiques, que alerten de fred i nevades.
L’acte vandàlic el van descobrir dimecres passat quan membres de l’entitat van acudir a preparar el pessebre. Teatremp va explicar en una publicació al seu perfil d’Instagram que “han entrat al nostre local i han destrossat decorats i attrezzo que hem creat i cuidat amb esforç durant anys”. Des de l’associació van especificar que es tracta d’un magatzem que els cedeix un particular i en el qual guarden decorats i elements de representacions com Els Pastorets o del pessebre vivent com són el forn de pa o la figura del caganer, del qual van arrancar el cap del cos. “Aquests actes vandàlics són una falta de respecte enorme al treball, al temps i l’amor que incansablement hi posem, i a totes les entitats que, com la nostra, fan poble”. Desconeixen quan es va produir.
El pessebre vivent s’havia de representar demà a Les Adoberies entre les 12.00 i les 14.00 hores i les 16.00 i les 20.00 hores. Tanmateix, ahir van anunciar l’anul·lació. “Les previsions meteorològiques adverses i les baixes temperatures ens obliguen a prendre aquesta decisió per garantir la seguretat tant del públic com de tots els participants.”
En les últimes setmanes han transcendit almenys dos actes vandàlics més en elements nadalencs a Lleida. El 20 de desembre van danyar el pessebre i van robar les figures de la plaça Major de Sort, on hi va haver danys al poliesportiu. Així mateix, al novembre van destrossar la figura del nen Jesús a Almacelles.