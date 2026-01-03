CINE
La irlandesa Nora Twomey, Premi Honorífic d’Animac 2026
Animac, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, va anunciar ahir que concedeix el seu màxim guardó, el Premi Honorífic 2026, a l’animadora, directora, guionista, productora i actriu de doblatge irlandesa Nora Twomey (Cork, 1971). El certamen, que organitza l’ajuntament de Lleida i que se celebrarà del 20 al 23 de febrer, va afirmar en un comunicat que Twomey “és una de les veus clau de l’animació contemporània, amb una trajectòria marcada pel compromís narratiu, social i artístic”. Directora de My Father’s Dragon (Netflix), és sòcia i directora creativa de Cartoon Saloon, un estudi d’animació reconegut internacionalment, els films del qual han obtingut cinc nominacions als Oscars i dos als Globus d’Or, així com nombrosos guardons internacionals, inclosos premis Bafta i Emmy.