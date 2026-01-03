MÚSICA
Roger Mas, Sexenni i Meritxell Gené, entre els clips més vistos
En el top 100 de les cançons en català més reproduïdes del 2025 a YouTube
El cantautor de Solsona Roger Mas, la banda lleidatana Sexenni i la cantautora lleidatana Meritxell Gené, com a integrant del duo Les Kol·lontai, es van colar l’any passat entre els 100 videoclips de cançons en català amb més reproduccions a la plataforma YouTube, segons la tradicional llista que publica Enderrock des de fa deu anys. El rànquing de visualitzacions va ser encapçalat per Figa Flawas, seguits per The Tyets i La Fúmiga (vegeu el desglossament).
Roger Mas va ser l’artista lleidatà millor posicionat en aquesta llista de reproduccions de videoclips, al lloc 39 del top 100. Tanmateix, no va ser per un videoclip propi sinó pel de la versió especial del tema País estrany, d’Els Catarres –del seu àlbum Paracaigudistes–, que el trio d’Aiguafreda va gravar de cara a la Diada de l’Onze de Setembre acompanyats per Lluís Llach i el cantant de Solsona. Això sí, aquesta cançó va ser escrita i gravada originàriament per Mas, però en aquesta reinterpretació va prendre una nova dimensió en format de diàleg intergeneracional. Va sumar un total de 109.500 reproduccions des del seu llançament al setembre.
Cal viatjar fins a la segona meitat del top 100 per trobar altres veus lleidatanes del 2025. Fins al lloc número 55 del rànquing, on es va situar el videoclip de la cançó Mòbil, claus i cartera, de la banda Sexenni. Van publicar aquesta cançó al febrer, com a últim avanç abans del llançament el dia 28 d’aquell mes del seu últim treball discogràfic, Joc de nens, que van presentar en directe al març a la sala Apolo de Barcelona. El videoclip es va quedar en 67.100 reproduccions a YouTube. I al lloc 83 de la llista, amb 35.300 visualitzacions, apareix el clip de la cançó Adelerades de desig, de Les Kol·lontai, un projecte musical nascut el 2017 en forma de quartet i que a començaments d’aquest any passat van reprendre dos de les seues integrants, la lleidatana Meritxell Gené i la vallesana Ivette Nadal.
Figa Flawas lidera el rànquing davant de The Tyets i La Fúmiga
� A la freska, de Figa Flawas, va ser el videoclip en català més vist a YouTube el 2025, amb gairebé 1,4 milions de reproduccions. És el segon any consecutiu que el duo de Valls lidera la llista, després dels 3,4 milions de La Marina sta morena del 2024. El segon lloc va ser per a The Tyets amb Tàndem, que va registrar 695.200 visualitzacions, i va completar el podi La penúltima, de La Fúmiga, amb 481.700. El rànquing també va incloure Espurna, l’adeu dels Stay Homas amb Figa Flawas, amb 398.000 reproduccions; Suu amb Tan clar (375.700), i Doctor Prats amb Aeròbic (354.000). The Tyets van ser els artistes amb més videoclips vistos a la plataforma, quatre: Tàndem, Si ho deixéssim tot, Camila (amb Estopa) i A fora plou, del seu nou àlbum Cafè pels més cafeteros.