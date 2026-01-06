MÚSICA
El Liceu celebra el primer concert d’Any Nou després de la polèmica del 2025
El Gran Teatre del Liceu de Barcelona va celebrar diumenge el primer Concert d’Any Nou que organitza directament, una decisió que es va prendre després de la polèmica nadalenca de l’any passat, quan desenes d’espectadors es van queixar de la mala qualitat d’alguns recitals oferts per la Hollywood Symphony Orchestra. “tot el que passa ofereix també oportunitats”, va afirmar el director general del Liceu, Valentí Oviedo, que es va mostrar confiat, just abans de l’inici del concert, que el públic quedaria “meravellat” davant del que esperava que fos una “gran gala d’òpera”. Així, l’Orquestra del Liceu va compartir escenari amb la de La Fenice de Venècia, dos teatres que van renàixer després de ser devorats per les flames el 1994 i el 1996, respectivament.
Més de 2.000 espectadors van donar la benvinguda musical al 2026 amb una vetllada d’àries i obertures d’òperes, amb totes les entrades esgotades i seguint la tradició europea dels concerts d’Any Nou. Sota la batuta del prestigiós director Riccardo Frizza, el concert va comptar amb el tenor Xabier Anduaga, una de les veus de la nova generació del cant líric internacional.
Oviedo va assegurar que la resposta del públic els “anima” a treballar perquè aquesta cita d’Any Nou, en un o un altre format, es converteixi en una “tradició” de la institució.