Yung Rajola, finalista a la banda sonora de la Volta a Catalunya

Amb la cançó ‘Addicte a la serotonina

El cantant lleidatà Yung Rajola opta a la banda sonora de la Volta amb ‘Addicte a la serotonina’.

El cantant Yung Rajola –l’alter ego del lleidatà Quintí Casals– va estrenar dimecres a les xarxes el tema Addicte a la serotonina, el cinquè single del qual serà el seu tercer treball discogràfic, previst per a la primavera. 

Es tracta d’una cançó indie pop vitalista que explora, amb ironia i humor, la necessitat de trobar moments de felicitat dins del caos de la vida quotidiana. Val a destacar que Addicte a la serotonina ha estat seleccionada com una de les tres cançons finalistes per a la banda sonora de la Volta Ciclista a Catalunya 2026. 

La proposta de Yung Rajola és una de les tres que es pot votar fins al 16 de gener a través del web i l’app de iCat. La seua cançó competeix amb les dels joves cantants barcelonins Ceaxe (Connectats) i Júlia Blum (En diferit).

