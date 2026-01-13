MÚSICA
La històrica banda anglesa Asian Dub Foundation obrirà el MUD
Se sumarà del 12 al 15 de març a Lleida a Santiago Auserón i Ben Harper
La històrica banda de Londres Asian Dub Foundation, amb més de trenta anys de trajectòria musical, serà l’encarregada d’inaugurar la 19a edició del festival Músiques Disperses (MUD) de Lleida, el proper 12 de març al Cafè del Teatre. Així ho va anunciar ahir la Paeria a la presentació del cartell complet del certamen, que el passat 1 de desembre ja va revelar l’actuació de les altres dos estrelles d’aquest any: el cantant i guitarrista nord-americà Ben Harper i l’aragonès Santiago Auserón (Radio Futura, Juan Perro), al capdavant del seu nou projecte musical, La Academia Nocturna.
Asian Dub Foundation va nàixer el 1993 a Londres, en el si d’uns tallers de tecnologia musical per a joves asiàtics, com un grup format per tocar en un concert contra el racisme. Aquest component de reivindicació social no ha abandonat mai aquesta formació de dub (reggae, ska, electrònica), que barreja ritmes de drum and bass i reggae amb lletres de rap. “Una banda sempre innovadora i de guerrilla cultural”, com va destacar Xavi Roma, tècnic de l’àrea de música de la Paeria. La regidora de Cultura, Pilar Bosch, va remarcar que “el MUD és un festival per al públic curiós, que vulgui experimentar noves maneres d’atansar-se a la música d’orígens diversos”.
Un festival molt obert, eclèctic, on el neofolk que caracteritza des dels seus inicis el certamen es creuarà amb el pop, el blues i el funk de Ben Harper i on Santiago Auserón fusionarà el r&b, soul i rock amb els sons caribenys i la tradició lírica espanyola. D’aquí també la imatge del cartell del festival, obra un any més de l’estudi lleidatà SopaGraphics, amb la imatge d’una figura trencada d’un querubí tocant una petita lira “perquè aquest és un festival que trenca etiquetes, clixés i normes musicals”, va explicar el dissenyador Xavi Hosta.
L’alemany Shantel, Pau Castellví (exmembre del grup Txarango) i els duos Terrae i L’Arannà completaran el cartell (vegeu el desglossament).