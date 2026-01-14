GUARDONS
Els Goya ja tenen les seues dos favorites
‘Los domingos’, amb 13 candidatures, i ‘Sirat’, amb 11, aspiren a triomfar en els premis del cine espanyol. Carla Simón (‘Romería’) i Albert Serra (‘Tardes de soledad’), també nominats
Los domingos, d’Alauda Ruiz de Azúa, amb 13 nominacions, i Sirat, d’Oliver Laxe, amb 11, incloses les categories de millor pel·lícula i millor director, són els dos films favorits per a la quarantena edició dels Premis Goya.
Així mateix, Maspalomas, dirigida per José Mari Goenaga i Aitor Arregi, amb 9 nominacions, i La cena, de Manuel Gómez Pereira, amb 8, són les següents pel·lícules amb més candidatures, tal com van revelar ahir l’actriu Toni Acosta i l’actor i productor Arturo Valls, encarregats de la lectura del llistat de finalistes als guardons del cine espanyol a l’Acadèmia del Cine, a Madrid.
Al costat de Sorda, d’Eva Libertad, les quatre més nominades optaran al Goya a la millor pel·lícula, mentre que pugnaran pel premi a millor direcció Ruiz de Azúa per Los domingos, Goenaga i Arregi per Maspalomas, Carla Simón per Romería, Oliver Laxe per Sirat i Albert Serra per Tardes de soledad.
En la categoria de millor actor protagonista van ser nominats Alberto San Juan per La cena, José Ramón Soroiz per Maspalomas, Mario Casas per Muy lejos, Manolo Solo per Una quinta portuguesa i Miguel Garcés per Los domingos.
D’altra banda, com a actriu protagonista figuren en el quintet finalista Ángela Cervantes per La furia, Patricia López Arnaiz per Los domingos, Antonia Zegers per Los Tortuga, Nora Navas per Mi amiga Eva i Susana Abaitua per Un fantasma en la batalla.
La gala dels Goya se celebrarà el proper 28 de febrer al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, amb l’actor Luis Tosar i la cantant i actriu Rigoberta Bandini com a presentadors.
Ruiz de Azúa i Laxe celebren el suport obtingut pels seus films
Alauda Ruiz de Azúa (Los domingos) i Oliver Laxe (Sirat) van celebrar ahir el suport a les seues pel·lícules en forma de nominacions. Ruiz de Azúa va explicar que “construeixo les pel·lícules entorn del treball dels actors, sento que són els meus aliats. Que estiguin pràcticament tots nominats m’ha fet molta il·lusió”. Laxe, des de Nova York, va reconèixer que no podia haver tingut millor despertar que conèixer les nominacions de Sirat.