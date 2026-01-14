CINE
Ovidi Montllor reviu als Majèstic de Tàrrega amb el documental de la seua filla
Projecció amb col·loqui posterior
Els Cinemes Majèstic de Tàrrega van acollir ahir la projecció On eres quan hi eres? de Jana Montllor, un documental sobre la figura del seu pare, el poeta, actor i cantautor alcoià Ovidi Montllor (1942-1995). La pel·lícula, estrenada el desembre passat coincidint amb el 30 aniversari de la seua mort, repassa el llegat artístic i personal d’Ovidi Montllor dins del moviment de la Nova Cançó.
La sessió va comptar amb un col·loqui posterior amb la directora i filla del protagonista, que va explicar que el documental és “un trajecte molt personal, una entrada en el terreny més íntim, en la relació entre pare i filla, i no tant com un retrat de la seua figura pública”. Montllor va reconèixer que al principi li costava afrontar el projecte des d’aquesta òptica, però finalment ho va viure com “un exercici d’honestedat brutal que m’ha permès conèixer el meu pare i atansar-m’hi”.
Jana Montllor va afegir que el documental li ha servit per retrobar-se amb la seua infància i afrontar emocions guardades amb els anys.
“He conegut el meu pare des d’un lloc més personal, encara que si veus el documental t’adones que és com un viatge a la memòria, entendre com funciona, entendre les relacions entre generacions, la memòria, les emocions... més que conèixer una nova memòria, ha estat permetre’m accedir a la meua memòria de petita i reparar-la, un exercici de reparació amb el buit i la culpa que deixa la pèrdua d’un pare quan ets tan jove. De cop, moltes preguntes pendents i culpa, la tinguis o no. La mort és implacable”, va subratllar la directora.
Jana Montllor va estar acompanyada per Pere Aumedes, responsable del Circuit Urgellenc, i el cinèfil Joan Solé.