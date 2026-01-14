PROGRAMACIÓ
"Reinventar el Turó de la Seu Vella com a espai d'arts en viu": la proposta de Larrossa per aquest 2026
L'alcalde de Lleida recorda que la cultura és una prioritat pel seu ajuntament
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va reiterar durant la presentació de l'oferta cultural de Lleida d'enguany que la cultura és una prioritat per al govern municipal, amb 5,8 milions d’euros en el pressupost d’aquest 2026, als quals cal sumar iniciatives com la rehabilitació del xalet dels Camps Elisis (1 milió); de la biblioteca i arxiu de Gardeny (3 milions) i de l’antic Convent de Santa Teresa, inclòs en el Pla Integral del Centre Històric.
Així mateix, Larrosa també va destacar l’objectiu de reinventar espais històrics com el Turó de la Seu Vella com a gran escenari d’arts en viu de Lleida, en el marc de l’estratègia per reimpulsar la candidatura de Patrimoni de la Unesco.