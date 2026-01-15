EXPOSICIÓ
Rosalía d’or, a Lleida
Un premi discogràfic i un vestit promocional de l’artista, a l’Adrià Codina Art Gallery. A la mostra ‘Music Icons’
L’únic disc d’or de Rosalía que fins ara ha sortit a la venda al mercat, que va guanyar per les 30.000 còpies venudes de la cançó Dolerme, és un dels nous tresors de col·leccionista que poden veure’s a l’Adrià Codina Art Gallery de Lleida. Dolerme, una balada romàntica però trista, és la cançó que Rosalía va llançar per sorpresa enmig del confinament el 2020 per la covid. El disc d’or amb la firma de l’artista passa a engrossir l’exposició Music Icons, que Codina va inaugurar el passat 19 de novembre i que exhibeix prop de 250 peces d’estrelles de la música, des de roba i accessoris fins a documents, fotografies o instruments. El disc d’or es presenta al costat del vestit Gurú, de la dissenyadora Paloma Wool, que Rosalía va lluir a les imatges promocionals de la cançó i que s’ha incorporat també a aquesta singular exposició, que estarà oberta fins al 28 de febrer. Val a destacar que la cantant de Motomami i Lux va donar les dos peces per a la subhasta benèfica Cap nen sense joguina, de la SER, celebrada a començaments de mes. El disc i el vestit se sumen a altres objectes icònics de l’artista a l’exposició, com el tocat dissenyat per Gustavo Adolfo Tarí per al videoclip Tú de aquí no sales o el megàfon amb què va anunciar en ple centre de Madrid el seu últim treball discogràfic, Lux.
Codina va anunciar així mateix que Music Icons ha incorporat també el vestuari que Alfred Garcia va lluir durant els concerts de la seua última gira, T’estimo es te quiero, i una perruca de Rigoberta Bandini, de la seua gira Jesucrista Superstar, així com proves d’impressió originals de la portada del disc Aladin Sane, que David Bowie va llançar el 1973. Es tracta d’imatges del fotògraf i artista britànic Brian Duffy, que va crear per a la portada amb un llamp que creua el rostre de Bowie i que es va convertir en una imatge icònica del pop.