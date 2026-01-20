MÚSICA
L’última gira de Brighton 64 arriba a Lleida aquest febrer
El dia 28 al Cafè del Teatre, amb les cançons del disc ‘Se traspasa’. Adeu del grup dels germans Albert i Ricky Gil
Després de presentar en directe a la passada edició del Mercat de la Música Viva de Vic el seu darrer treball discogràfic, amb el significatiu títol de Se traspasa, la històrica banda Brighton 64 va iniciar el 3 de gener passat a la sala Upload de Barcelona la seua anunciada gira de comiat musical després de més de quatre dècades de trajectòria en dos etapes (amb un parèntesi de quinze anys) marcant el pols del power-pop català. El grup fundat pels germans Albert i Ricky Gil no s’ha oblidat per a aquesta gira d’adeu de Lleida, un dels escenaris on sempre han gaudit d’una gran acollida. Així, es preveu que Brighton 64 toquin al Cafè del Teatre el pròxim 28 de febrer (22.00 h, 18 €/15 €), el mateix espai musical en el qual l’1 d’abril del 2022 van actuar al marc llavors dels concerts de celebració dels 40 anys del grup barceloní.
Des dels seus inicis a començaments dels anys 80, quan Albert i Ricky Gil (germans de l’actriu Ariadna Gil) van començar a versionar els clàssics del gènere mod britànic, Brighton 64 ha sabut captivar generacions de fans. La banda ha estat un referent constant, des de les primeres actuacions en sales barcelonines fins als reconeixements de la indústria i els premis de la ràdio. La seua discografia culmina amb Se traspasa, un àlbum que encapsula el bo i millor del seu estil i que acompanya aquesta gira final amb temes com Hemos tenido suerte i Como una sombra.
El quintet, amb Albert i Ricky Gil com a guitarristes i cantants, es completa amb David Abadia al baix, Eric Herrera a la bateria i Jordi Fontich (supervivent dels temps fundacionals) als teclats.
En la seua anterior visita a Lleida (a la foto), van delectar el públic del Cafè del Teatre amb els temes del seu llavors recent àlbum Más de lo mismo, amb recreacions actualitzades de temes emblemàtics del seu repertori de sempre, com La Casa de la Bomba, Barcelona Blues, Conflicto con tu ayer o En mi ciudad, a més de la versió d’una de les cançons que va marcar els seus inicis, Metadona, de Los Pistones.