FESTIVAL
El Marges de Corbins, amb tres cites per a tots els públics
Concerts i dansa acrobàtica, el cap de setmana que ve a la sala Coliseum
La sisena edició del festival Marges de Corbins oferirà tres propostes de música i dansa física i acrobàtica, a més de sessions de DJ, aquest cap de setmana que ve a la sala Coliseum, amb entrada gratuïta. Una programació que es trasllada de l’estiu fins a ple hivern (vegeu el desglossament) i que s’adapta també a espectadors de totes les edats amb una picada d’ullet al públic més familiar. L’alcalde de Corbins i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació, Jordi Verdú, va presentar ahir a la corporació provincial la nova edició del certamen, acompanyat pel seu director tècnic i impulsor, Pol Alonso.
El Marges arrancarà divendres (22.00 h) amb un concert a càrrec de la cantant i trompetista Alba Armengou i el pianista lleidatà Ramon Macià. Un duo que proposa un viatge musical per les Amèriques, des del soul o el swing nord-americans fins al bolero cubà, la ranxera mexicana o la samba brasilera.
Dissabte (19.30 h) serà el torn de la companyia internacional amb base a Barcelona Moveo, en un espectacle per a tots els públics que fusiona dansa, teatre i acrobàcia. Va guanyar el premi de FiraTàrrega 2017 a la millor estrena d’arts de carrer d’aquella edició. I diumenge al migdia (12.30 h), música i ball amb el pianista i compositor barceloní Max Villavecchia juntament amb la bailaora i coreògrafa granadina Carmen Muñoz, en un concert que arranca amb els paisatges sonors del disc Entre mar i roca i que s’obre a la improvisació.
Tant el concert de divendres com el de diumenge culminaran amb sessions musicals a càrrec del selector de les Borges Blanques Mr. Skyhook.
Per la seua banda, el primer edil Jordi Verdú va destacar que “l’essència del festival Marges, des que va arrancar el 2020, en plena pandèmia de la covid, és oferir un cartell de propostes culturals al món rural que puguin ser també de qualitat i excel·lència”.
Estrena format d’hivern després de cinc edicions a l’estiu a l’aire lliure
■ Des que va nàixer l’estiu del 2020, com una alenada d’aire fresc després del confinament per la pandèmia de la covid, el festival Marges es va celebrar durant diversos caps de setmana de l’estació més càlida de l’any. Però el 2023 i el 2024 ja es va unificar en una sola jornada i, l’any passat, es va ajornar per a aquest nou canvi: de divendres a diumenge en ple hivern, i de l’aire lliure a la Platgeta del Parc del Riu a l’interior teatral de la sala Coliseum. “És un festival viu, canviant”, va defensar el seu impulsor, Pol Alonso. “No descartem tornar a l’estiu, o un dia de Marges a la primavera o, per què no, a la tardor?”, va afegir. “Ara buscàvem la intimitat de l’espai tancat”, va comentar. Això sí, va prometre alguna “sorpresa” a la sala Coliseum, que cada jornada lluirà un format escènic diferent.