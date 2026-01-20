PROGRAMACIÓ
Pepe Viyuela i Àlex Casanovas, aquest hivern a La Mercantil de Balaguer
Tres propostes teatrals i dos concerts
El popular actor i clown riojà Pepe Viyuela i l’actor barceloní de teatre, televisió i cine Àlex Casanovas seran dos de les estrelles de la programació de La Mercantil de Balaguer durant aquest hivern. La sala d’arts escèniques privada de la capital de la Noguera va presentar un cartell fins al 21 de març amb tres propostes de clown, literària i de realisme màgic, així com dos concerts de música jazz i de folk català.
Una de les cites destacades de la temporada d’hivern arribarà l’1 de febrer que ve amb tota una icona del clown, Pepe Viyuela (Aída, Mortadel·lo i Filemó). L’humorista presentarà Encerrona, un espectacle de mim en el qual reflexiona sobre la vida quotidiana des de la perspectiva d’un pallasso.
El 8 de febrer, el prestigiós saxofonista nord-americà Scott Hamilton protagonitzarà la nota musical jazzística al capdavant d’un quintet, amb el saxofonista Toni Solà, el pianista Gerard Nieto, el contrabaixista Ignasi González i el bateria Xavi Hinojosa. Sense deixar la música, el 21 de febrer serà el torn d’un duo català de folk que ha irromput amb força en l’escena musical del país: Giulietta Vidal i Irene Romo, Alosa.
El diumenge 1 de març arrancarà amb teatre, amb el muntatge Passejant amb Santiago Rusiñol, protagonitzat per Àlex Casanovas. Un viatge teatral al cor de l’art convida el públic a redescobrir l’obra i el pensament d’un dels grans referents del modernisme català.
Finalment, la cartellera d’hivern es tancarà el 21 de març (la diada del Cap Butaca Buida) amb la representació de Coses que cauen del cel, de la Cia. Dora Cantero, una obra poètica, sensible i màgica, que defensa el poder de les històries, la creació i l’art.