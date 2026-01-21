Catalunya diu que qualsevol actuació sobre Sixena ha de ser "compatible" amb la seua preservació
El director del MNAC assegura que les complicacions per retirar les obres són "infinites"
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha assegurat aquest dimecres respecte al litigi per les pintures murals del Monestir de Santa Maria de Sijena (Osca) que el Govern ha actuat "a tota hora amb l’objectiu de garantir que qualsevol actuació judicial sigui compatible amb la preservació" de les obres. En una compareixença a la Comissió de Cultura del Parlament, ha afirmat que és un procediment judicial complex que confronta l’obligació de restitució dictada per sentència ferma i "el deure ètic de preservar un patrimoni excepcional que es troba en situació de màxima fragilitat".
Hernández ha dit que la Generalitat aposta per "continuar posant de manifest davant de les instàncies jurídiques els arguments tècnics que evidencien els riscos que comporta el trasllat de les pintures" i treballar tècnicament amb totes les parts implicades en el litigi.
Ha afirmat que ho continuarà fent defensant els principis de rigor tècnic, seguretat patrimonial i transparència i que el seu objectiu és la preservació de les obres: "Aquest és el nostre compromís i el nostre deure". La titular de Cultura també ha dit que "no hi ha massa marge" i que es va presentar un incident d’execució a la sentència assenyalant els riscos, i ha negat que sigui una maniobra de dilació.
Ben conservades al MNAC
Considera que les pintures de Sixena són al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) "en les millors condicions possibles, controlades, monitorades i estabilitzades" en un entorn òptim de conservació. A més ha assegurat que el patrimoni cultural és un bé que "transcendeix a tothom", que arriba a través dels segles i vol que s’arribi a les pròximes generacions, i ha afirmat que el seu futur s’ha de decidir amb serenitat, coneixement i responsabilitat.
La consellera s’ha mostrat a favor de la proposta d’una comissió de pèrits com va proposar la jutgessa d’Osca, a la qual cosa ha afegit, com va fer abans el MNAC, que seria bo que formessin part experts internacionals, i ha dit que no té coneixements d’informes tècnics presentats per Aragó.
Pepe Serra
El director del MNAC, Pepe Serra, ha definit les pintures murals com "un malalt a l’UVI", ha subratllat que les obres originals ja no existeixen, sinó que són restes calcinades dels murals, i ha afirmat que el debat que acabarà apareixent serà el de la responsabilitat per ser un bé de la màxima protecció. Serra ha dit que el litigi de Sixena és atípic, "no hi ha casuístiques d’aquesta complexitat", i ha reiterat que el museu no es veu capaç tècnicament d’executar l’operació sense sotmetre les obres, que segons ell s’han de seccionar obligatòriament, a uns riscos.
El director del museu ha dit que els tècnics d’Aragó són col·legues i que creu que estan en desacord amb el criteri del MNAC, però ha dit que no han posat per escrit una solució tècnica, encara que no estiguin obligats a això perquè és el museu el sentenciat: "El trasllat té unes complicacions immenses, però la retirada té unes complicacions infinites". Tanmateix, ha dit que de les 'pintures profanes’, també incloses en la sentència, el museu ja ha enviat el plec de condicions per a la licitació a la jutgessa i que el trasllat es pot fer amb normalitat.
Grups Parlamentaris
Des de Junts, el diputat Jordi Bertran ha criticat lan en les seues paraulesn "deixadesa" de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE) del Ministeri de Cultura, mentre que Raquel Sans (ERC) ha retret la catalanofòbia del litigi i Rocío García ha demanat que no es polititzi i protegir un bé patrimonial que pot desaparèixer si no s’actua amb sentit comú. La diputada Lorena Roldán (PP) ha dit que s’estava produint un debat esbiaixat sense la presència dels tècnics d’Aragó, mentre que Manuel Acosta ha qualificat d’"espoli en tota regla" el trasllat a Barcelona dels murals.
Davant d’aquesta afirmació, la consellera de Cultura ha negat que es tracti d’un espoli i li ha respost que si acusa alguns parlamentaris que són hereus dels qui van cremar les pintures "segurament és perquè vostè ha de sentir-se hereu d’aquells que van iniciar el conflicte bèl·lic en contra de l’ordre establert en aquell moment".